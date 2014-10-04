Будівництво оборонних укріплень у зоні АТО завершено на 80% – Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки на Житомирщину, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні можу сказати, що на 80% будівництво першої та другої ліній оборони готові, і це сьогодні є нашим пріоритетом»,- сказав президент.

При цьому глава держави уточнив, що вказані фортифікаційні споруди зведено не лише для безпеки, а й для певного комфорту задіяних в зоні АТО українських військовослужбовців.

«Це особливо важливо взимку»,- додав Порошенко.

Читайте такожУкраїна закупила високоточну зброю для армії – ГелетейПрезидент пояснив також, що сьогодні на полігоні у селі Перлявка під Житомиром на базі 240 Центру підготовки підрозділів 8-го Армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України він оглянув, зокрема, зразки зимового екіпірування та обмундирування для задіяних в зоні АТО українських вояків.

"Сьогодні на полігоні ми оглянули зимовий одяг, зброю та інше, що може взимку знадобитися українській армії ",- сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про необхідність термінової підготовки української армії до зими.