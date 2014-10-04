Будівництво оборонних укріплень у зоні АТО завершено на 80% – Порошенко
Українські військові в зоні антитерористичної операції завершили на 80% спорудження фортифікаційних споруд в рамках будівництва лінії оборони на сході країни.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки на Житомирщину, передає кореспондент УНІАН.
«Сьогодні можу сказати, що на 80% будівництво першої та другої ліній оборони готові, і це сьогодні є нашим пріоритетом»,- сказав президент.
При цьому глава держави уточнив, що вказані фортифікаційні споруди зведено не лише для безпеки, а й для певного комфорту задіяних в зоні АТО українських військовослужбовців.
«Це особливо важливо взимку»,- додав Порошенко.
Читайте такожУкраїна закупила високоточну зброю для армії – ГелетейПрезидент пояснив також, що сьогодні на полігоні у селі Перлявка під Житомиром на базі 240 Центру підготовки підрозділів 8-го Армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України він оглянув, зокрема, зразки зимового екіпірування та обмундирування для задіяних в зоні АТО українських вояків.
"Сьогодні на полігоні ми оглянули зимовий одяг, зброю та інше, що може взимку знадобитися українській армії ",- сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про необхідність термінової підготовки української армії до зими.