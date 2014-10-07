Більшість жителів Донбасу хочуть жити в Україні, але чверть за незалежність (опитування)

Тільки 7% українців погоджуються з тим, щоб Донбас став незалежною державою і тільки 5% - щоб він став частиною Російської федерації.

Про це свідчать результати опитування фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 12 по 21 вересня 2014 року, пише ZN.UA.

45.5% українців сходяться на тому, щоб Донбас залишався частиною України на тих же умовах, що і раніше, проте значна частина - 32.5% - готові надати Донбасу у складі України більше незалежності від Києва.

Жителі самого Донбасу вважають кращим варіантом, щоб Донбас залишався частиною України з отриманням більшої незалежності від Києва (42%). В той же час бажання, щоб Донбас (ДНР і ЛНР) став незалежною державою, висловили 26%, а 16% бачать Донбас у складі Російської Федерації.

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На збереження статусу Донбасу на тих умовах, що і раніше, згодні лише 7% мешканців Донбасу, що йде в розріз з громадською думкою інших регіонів: зберегти колишній статус Донбасу воліли б 74% жителів Західної України, 53% - Центральної, 35% - Південної і 40% - Східної, а надати Донбасу більше незалежності від Києва згодні 18% жителів Західної України, 32% - Центральної, 33% - Південної і 40% - Східної.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим та Луганської області. У період опитування в Луганській області йшли інтенсивні військові дії, тому за рахунок Луганській області було відповідно збільшена квота Донецької області, яка за багатьма параметрами мало відрізняється від населення Луганської області. Всього було зібрано 2035 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2.2%.