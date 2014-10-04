Ентузіазм росіян з приводу ”приєднання” Криму до РФ змінився страхом - Джемілєв

Про це журналістам у Варшаві сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, передає кореспондент УНІАН з Польщі,

”Ентузіазму, який був раніше у найзавзятіших росіян вже немає. Є страх. Вони знають, що треба обов`язково говорити ”Путін-Путін”, ”Наш Крим”, і все таке, бо говорити інше небезпечно”, - сказав він.

Джемілєв зауважив, що кримські росіяни останнім часом нарікають на наслідки приєднання до Росії, але роблять це виключно у своєму вузькому колі.

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”Є така тенденція, коли вони збираються разом, починають говорити, що вони не цього очікували, але як тільки з”являється кримський татарин, то одразу починають говорити, що все гаразд та буде добре”, - розповів він.

Лідер кримського татарського народу звернув увагу на те, що частина представників правоохоронних і силових структур півострова, які присягнули на вірність Російській федерації, тепер активно усуваються від посад і їх відправляють в інші регіони Росії із записами у документах ”про неблагонадійність та схильність до зради батьківщини”.

Джемілєв теж зауважив, що 60% мешканців Криму заробляло за рахунок туристичної галузі, яка, за його даними, після анексії півострова Криму практично перестала існувати.

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Як повідомляв УНІАН, Росія усупереч усім міжнародним нормам приєднала до свого складу Крим у березні цього року за підсумками ніким невизнаного, крім росіян, референдуму, котрий був проведений після фактичного захоплення півострова російськими військовими.

За даними так званої кримської влади, під час цьогорічного туристичного сезону Крим відвідало близько 3 млн туристів - це удвічі менше, ніж у попередні роки, коли півострів був у складі України.