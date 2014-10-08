З початку проведення АТО за ДНК вдалося ідентифікувати понад 70 загиблих

На сьогоднішній день з початку антитерористичної операції підрозділами експертної служби по тестам ДНК ідентифіковано 71 загиблого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник начальника експертної служби МВС України Костянтин Дубонос.

“На сьогоднішній день 442 об'єкти (мається на увазі генетичні матеріали загиблих осіб - УНІАН) надійшло до бази даних”, - сказав Дубонос.

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Він також повідомив, що на сьогодні до експертної служби надійшло більш як 40 ДНК-карток, зразків ДНК від громадян, які розшукують своїх родичів.

“Це тільки початок роботи”, - пояснив він таку незначну кількість звернень.

Дубонос також запевнив, що на сьогодні експертна служба має достатньо матеріалів та реагентів для проведення експертиз.

Крім того, відповідаючи на питання щодо вартості ДНК-тесту, Дубонос зазначив, що собівартість одного тесту ДНК - близько однієї тисячі гривень.

“Для людей ці тести будуть проводитися в рамках кримінального провадження, тому вони взагалі безкоштовні”, - наголосив експерт.

Водночас координатор волонтерської гарячої лінії при Адміністрації президента Станіслав Робота, відповідаючи на питання щодо того, про яку наразі йдеться кількість безвісти зниклих, зазначив, що за інформацією від різних відомств та волонтерів вони мають близько 1800 контактів щодо зниклих.

Водночас Робота зауважив, що це не є точною інформацією щодо безвісти зниклих. “У нас був один контакт, ми телефонуємо, а мати каже: “Я вам дякую, вже знайшовся, він був у полоні і тиждень тому звільнили”, - сказав Робота.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, за період проведення антитерористичної операції органами внутрішніх справ вже зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних тіл.

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2 жовтня радник президента України Ольга Богомолець повідомила, що ДНК-експертизи тіл загиблих учасників АТО здійснюватимуть лабораторії Міністерства внутрішніх справ, що полегшить процес їх впізнання родичами.

Богомолець повідомила, що на сьогодні 552 невпізнані тіла загиблих потребують проведення експертизи. «Вони будуть поховані після проведення експертизи. При кожному похованні є номер, який відповідає номеру в реєстрі ДНК, згідно з яким родичі можуть забрати тіло і перепоховати його», - сказала вона.