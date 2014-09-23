У моргах 4 областей знаходиться більше тисячі тіл загиблих в зоні АТО

У закладах судово-медичної експертизи чотирьох прилеглих до зони АТО областей знаходяться більше тисячі тіл загиблих, 552 з яких на даний час не є ідентифікованими.

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослав Олійник сьогодні на засіданні Координаційного центру з допомоги постраждалим у зоні АТО, присвячене координації зусиль усіх відомств задля пришвидшення процесу ідентифікації загиблих та пошуку зниклих безвісті у зоні бойових дій, поінформували УНІАН у прес-службі президента України.

Олійник наголосив, що ця проблема потребує негайного вирішення.

У свою чергу головуюча на засіданні радник президента Ольга Богомолець сказала, що "ми робимо усе необхідне, щоб родичам військовослужбовців, які зникли або загинули в зоні АТО, надати допомогу в пошуку своїх рідних та близьких і пришвидшити процес ідентифікації, встановлення місцезнаходження останків та поховання з військовими почестями усіх українських героїв".

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За результатами робочої наради Координаційного центру прийнято рішення про створення єдиної бази даних ДНК-експертиз, за яку відповідатиме МВС України, що дозволить значно пришвидшити пошук та гарантувати родичам загиблих безоплатне проведення ДНК-експертиз, яке буде профінансовано за рахунок держави.

Як йдеться в повідомленні, за результатами обговорення напрацьовано алгоритм дій, який найближчим часом буде доведений до усіх міністерств і відомств, які задіяні в процесі розслідування трагедій в зоні АТО, органам досудового слідства, волонтерським організаціям, які задіяні в пошуку загиблих та безвісті зниклих.

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За даними прес-служби, у роботі центру взяли участь уповноважені представники Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Військової прокуратури, Міністерства охорони здоров'я, заступник голови Дніпропетровської ОДА, судово-медичні експерти, представники волонтерських організацій.