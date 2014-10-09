Учасник заворушень біля Харківської ОДА засуджений до 5 років в'язниці

Про це сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко. "6 жовтня одному з учасників тих подій винесено вирок. 46-річний Андрій Чупіна визнаний винним у скоєнні злочинів за ст. 294 і ст. 263 Кримінального кодексу. Це масові заворушення та незаконне поводження зі зброєю. Йому призначено покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі", - сказав прокурор.

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Крім цього Юрій Данильченко зазначив, що управління СБУ в Харківській області завершило слідство стосовно 4 фігурантів захоплення будівлі Харківської ОДА в березні. Їх підозрюють у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу ("масові заворушення"). Обвинувальні акти у відношенні всіх підозрюваних направлені в Київський районний суд Харкова.