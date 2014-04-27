У Харкові сепаратисти розірвали прапор України, після чого фотографувалися на його фоні

У Харкові невідомі особи розірвали державний прапор України, вивішений на флагштоку біля меморіального знаку «Камінь на честь самовизначення української нації 16 липня 1990 року – Декларації про державний суверенітет України», що біля виходу зі станції метро «Університет» на площі Свободи.

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Як передає кореспондент УНІАН, о 15:00 прапор вже був розірваний, і деякі учасники мітингу за федералізацію фотографувалися на його фоні.

На самому Камені приклеєна наліпка у вигляді російського прапора з написом «Россия, защити от геноцида!»

Знизу на флагштоку прив’язано георгіївську стрічку.