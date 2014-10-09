У Харкові через побиття активіста 19 лютого судитимуть працівника "Грифона"

У Харкові за перевищення службових повноважень під час розгону громадської акції судитимуть працівника «Грифону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

За його даними, прокуратура Харківської області завершила досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками міліції під час розгону мітингу 19 лютого біля Академії Внутрішніх військ МВС України в Харкові.

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«У кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками міліції під час розгону мітингу 19 лютого біля Академії Внутрішніх військ МВС України в Харкові, завдяки відеоматеріалам, наданим засобами масової інформації, вдалося встановити особу працівника «Грифона», який побив учасника акції», - зазначив Данильченко.

Він наголосив, що обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень) КК України стосовно працівника міліції 3 жовтня спрямований до Червонозаводського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого в Харкові працівники міліції розігнали учасників пікету перед Академією Внутрішніх військ МВС України. Тоді було травмовано кілька учасників акції.