В Чернігові закрили справу про розгін місцевого Євромайдану

Про це повідомив журналістам прокурор Чернігівської області Володимир Стеценко. За його словами, ніхто не притягнутий до відповідальності, а саме кримінальне провадження закрито за відсутністю складу злочину.

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"Подивилися - складу злочину не було. І міліція, і прокуратура не бачать. Справу закрито", - сказав прокурор, додавши, що з приводу цієї справи зацікавлені особи не зверталися.

Як повідомляв УНІАН, 22 і 24 листопада в Чернігові громадські організації провели акції на підтримку євроінтеграційного курсу країни і вимагали підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 23 листопада учасники акції встановили намет і оголосили акцію безстроковою. 25 листопада у Чернігові близько 12.00 державні виконавці разом з представниками комунальних служб при підтримці міліції знесли намети Євромайдану у сквері ім. Попудренка, поблизу Червоної площі.