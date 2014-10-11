У Миколаєві постраждалі від вибуху в житловому будинку отримали ключі від п'яти нових квартир

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Миколаєві вручив ключі від п’яти нових квартир людям, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку в травні.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

В результаті вибуху 12 травня у десятиповерховому житловому будинку в Заводському районі Миколаєва по вул. Лазурна, 40 загинули семеро людей. Без домівок залишилися 80 сімей. У новозведеному будинку для постраждалих придбано 80 квартир.

Яценюк нагадав, що кошти на придбання нових квартир виділив Кабінет міністрів.

При цьому він зазначив, що зараз в Україні є сотні тисяч тимчасово переміщених громадян, «без квартир, без житла, без коштів». Зокрема у Миколаєві їх близько 6 тис., серед яких багато військових з Криму, «тому нам треба думати і про тих, хто також бідує і потребує допомоги», - сказав Яценюк.

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Він повідомив, що уряд виділив першу частину коштів на придбання житла для сімей загиблих українських військовослужбовців - 141 млн грн, та звернувся до голови Миколаївської облдержадміністрації: «Прошу так само оперативно, як ми забезпечили житлом ці 80 сімей, дати можливість цим людям отримати квартири».

У Миколаєві Яценюк також відвідав державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод», де ознайомився з виробничими потужностями й технологічною лінією з ремонту та будівництва бронетехніки.

Яценюк передав прикордонникам відремонтований на цьому заводі БТР, а також броньовану медичну машину БММ-70 для українських військових.