У Горлівці бойовики утримують "ворогів народу" у катівні в шахтоуправлінні - журналіст

У Горлівці в будівлі ДП "Артемвугілля", захопленому бойовиками, розташована катівня, де утримують заручників. Військовополонених при цьому тримають у захопленому будинку Відділу по боротьбі з організованою злочинністю (ВБОЗ).

Про це у своєму Facebook заявив журналіст видання Gorlovka.ua Олександр Білінський.

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"В основному в ній ("катівні") - не військовополонені, а місцеві "вороги народу". Бізнесмени та їх родичі, силовики, громадські діячі, журналісти. Військовополонених містять у ВБОЗі", - зазначив він.

За даними журналіста, у катівні серед інших утримується начальник міського відділу ДАІ Юрій Суходольський.

"На його автомобілі їздять бойовики, а в будинку живуть представники "дружніх" народів", - додав він.

Як відомо, СБУ спільно з волонтерами, громадськими активістами, незалежними журналістами веде роботу з уточнення бази даних зниклих безвісти, полонених та заручників.

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Раніше в РНБО заявили, що точних даних про кількість заручників, полонених та зниклих безвісти немає, однак їх кількість точно перевищує 200 осіб.

Разом з тим представники російського МЗС озвучували цифру у понад 1000 осіб.