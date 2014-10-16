У Вінниці матері і дружини бійців АТО перекрили центр міста, вимагаючи ротації

Як передає кореспондент УНІАН, матері й дружини військових, тримаючи плакати із написами: «Вимагаємо ротації 9-го батальйону», ходили по пішохідному переходу й вимагали ротації для своїх чоловіків та синів.

В той же час у центрі міста утворився автомобільний затор в обидві сторони.

Пізніше до протестуючих вийшов перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Гижко, який перервав зустріч із делегацією посольства США й запросив усіх учасників протесту до себе для розмови.

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Жінки звільнили перекриту вулицю та усією делегацією піднялись з ним до зали засідань облдержадміністрації. До них також викликали представників Вінницького обласного військового комісаріату.

У залі жінки повторили свої вимоги щодо повернення мобілізованих чоловіків додому. Заступник воєнкома переконав їх, що 9-й батальйон мають найближчим часом вивести з зони АТО для відновлення боєздатності.