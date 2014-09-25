РНБО: Росія не вивела війська, це - ротація

Про це ВВС Україна сказав речник РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, підтверджень виведення російських військ з території України немає.

"У нас є інформація, що російські військові проводять ротацію своїх підрозділів, які перебувають на території України. Частину вони вивели, частину завели", - повідомив Лисенко.

Раніше в НАТО заявили, що російські війська "значно відступили" з України, але окремі підрозділи поки що залишаються на місці.

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Кількість військ, які залишаються на українській території, важко точно оцінити, оскільки кордон здебільшого контролюють проросійські сепаратисти, заявив у середу речник Альянсу.

Підполковник Джей Джанзен додав, що біля кордону з Україною перебувають багато тисяч російських військових і що Росія відправила в Україну спецвійська, які важко відстежувати.

Москва наполягає, що не вводила в Україну війська.

На сході України від 5 вересня формально триває перемир'я, яке регулярно порушується.

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Після домовленостей у Мінську минулого тижня сторони погодилися створити 30-кілометрову буферну зону. Однак щодня надходять повідомлення про нові бої.

За даними РНБО України, за минулу добу поранено вісьмох українських солдатів. Загиблих немає.

В ООН кажуть, що від квітня, коли почалися бої, на Донбасі загинули 3245 людей.