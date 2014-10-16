Жінок з Луганської колонії №17 евакуйовано до Качанівської колонії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, «наприкінці червня 2014 року, враховуючи складну на той час ситуацію на території, де була розміщена Червонопартизанська виправна колонія управління ДПтС України в Луганській області (№ 68), керівництвом ДПтС України було прийнято рішення та вжито заходи щодо термінового перевезення усіх засуджених цієї установи до більш безпечного для життя і здоров’я місця - Луганської установи виконання покарань (№ 17)».

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У ДПтС зауважили, що в подальшому вивчалися різні можливості для переведення цих засуджених до інших установ виконання покарань, розташованих в областях, де немає бойових дій. Після тривалих перемовин та міжвідомчої співпраці правоохоронних органів засуджених евакуйовано до Качанівської виправної колонії управління ДПтС України в Харківській області (№ 54), де створено належні умови для їх тримання.

Під час проведення відповідних заходів ніхто не постраждав. На даний час усім жінкам надається психологічна допомога, вивчається питання комунально-побутового забезпечення.