В тюрмах на сході Україні зруйнована майже вся інфраструктура - Омбудсмен

Про це сказала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська на зустрічі із заступником помічника державного секретаря США Томасом Меліа, повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена.

На зустрічі було обговорено участь офісу Омбудсмана у забезпеченні ефективності розслідування подій на Майдані Незалежності, насамперед, у зв’язку зі спеціальною доповіддю Уповноваженого ВР щодо порушень прав і свобод людини під час подій, які відбувалися в Україні з 11 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.Читайте такожУв'язнені на Донбасі страждають від нестачі харчів та води

Лутковська поінформувала представника Держдепартаменту США про хід провадження Омбусмена щодо повернення з російського полону українських громадян Олега Сенцова та Надії Савченко.

Меліа і Лутковська детально обговорили ситуацію з дотриманням прав людини на окупованій території Криму, зокрема заборону в’їзду на півострів лідерам кримських татар Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову.

Лутковська акцентувала увагу на численних фактах порушення прав громадян на території Криму. Вона повідомила про те, що в пенітенціарних закладах АРК перебувають близько 3 тис. засуджених, у 20% яких родичі та сім’ї перебувають на території України і з якими в ув’язнених унеможливлені будь-які родинні і соціальні зв’язки.Читайте такожЧерез обстріл з колонії в Луганській області вивезені ув'язнені

За словами Лутковської, не менш проблемною є ситуація в установах відбування покарань на сході Україні, які здебільшого захоплені незаконними збройними формуваннями і в яких практично зруйнована вся інфраструктура забезпечення життєдіяльності ув’язнених.

У цьому контексті Лутковська навела позитивний приклад конструктивної співпраці Омбудсменів України та РФ у справі повернення викрадених дітей.

Під час зустрічі були порушені також проблеми вимушених переселенців, їхнього облаштування у безпечних регіонах України та надання їм гарантій соціального захисту.