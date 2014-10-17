Бойовики незадоволені, що тільки угруповання "Оплот" та "Восток" отримують привілеї від РФ

Серед терористичних угруповань з'являється невдоволення тим, що підрозділи бойовиків "Оплот" та "Восток" опинилися у привілейованому становищі й одержують постачання безпосередньо з Росії.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Також експерт заявляє, що у Сніжному на базі ПАТ "Сніжнянський завод хімічного машинобудування" ("Хіммаш") бойовики організували процес демонтажу підбитої техніки та озброєння, що не підлягають відновленню. Метал вивозиться до Росії.

Тим часом, в терористичній організації "ДНР" вирішується питання про відновлення роботи підприємств.