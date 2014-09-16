Бойовики стягують підрозділи до Лисичанська, Дебальцевого та Волновахи
17:38, 16 вересня 2014Політика
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Бойовики стягують свої підрозділи до населених пунктів Лисичанськ, Дебальцеве та Волноваха.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Зафіксовано переміщення підрозділів терористів під Лисичанськ Луганської області, Дебальцеве та Волноваху Донецької області», - повідомив він.
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