Український фільм "Плем'я" здобув приз Лондонського кінофестивалю

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на сайт кінофоруму.

«На ”Сазерленд Трофі” цього року номінувалася розмаїта й цікава лінійка фільмів з усього світу, але картина ”Плем`я” Мирослава Слабошпицького зарекомендувала себе як найоригінальніша й найпотужніша з-поміж усіх претендентів», - ідеться у формулюванні оргкомітету конкурсу.

На рахунку «Племені» вже понад 14 призів міжнародних кінофорумів. Найбільший тріумф відбувся на Міжнародному Каннському кінофестивалі, де вперше в його історії українська стрічка здобула три призи конкурсної програми «Тиждень критики». Ця робота Мирослава Слабошпицького увійшла до п`ятірки фіналістів, які претендують на премію за найкращий дебют («Європейське відкриття») European Film Awards Європейської кіноакадемії. Церемонія нагородження переможців відбудеться 13 грудня 2014 року в Ризі.

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Лондонський кінофестиваль - один з найбільших і впливових міжнародних кінофорумів Великобританії. Проводиться щорічно з 1956 року в другій половині жовтня - на початку листопада в Лондоні. Організатором фестивалю є Британський інститут кіно, основним спонсором - газета The Times.

Цього року на кінофорумі представлено понад 248 фільмів із різних країн світу.