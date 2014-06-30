Український фільм "Плем'я" отримав Гран-прі російського фестивалю "Зеркало"

Ім'я володаря Гран-прі оголосила на церемонії в неділю член журі основного конкурсу Сітора Алієва, повідомляють РИА Новости.

"Я щаслива, що наш фільм взяв Гран-прі фестивалю Тарковського. Слів немає", - сказала мовою жестів виконавиця головної ролі в картині "Плем'я" Яна Новікова.

Картина Слабошпицького розповідає про інтернат для глухонімих. Раніше програмний директор фестивалю Андрій Плахов сказав, що режисер планував сам відвідати фестиваль, але через зайнятість не зміг.

Нагадаємо, Приз за кращу жіночу роль на Московському міжнародному кінофестивалі (ММКФ) отримала українська актриса Наталка Половинка.