Колишній спецпризначенець формував бойові групи для здійснення терактів у Харкові

СБУ затримала колишнього командира окремого спеціального взводу Внутрішніх військ МВС України, який очолював злочинне угруповання, що мало намір дестабілізувати ситуацію у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, під час затримання у колишнього правоохоронця вилучено пістолет з набоями, а також посвідчення громадського фонду сприяння боротьбі з корупцією та охорони громадського порядку “Порядок та безпека”.

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Встановлено, що ця особа безпосередньо відповідала за підбір та формування бойових груп загальною чисельністю близько 20 осіб для вчинення терористичних та диверсійних актів.

З цією метою затриманий використовував зв'язки серед колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ з досвідом ведення бойових дій.

Для озброєння угруповання колишній правоохоронець замовив у російських кураторів 50 автоматів Калашникова, 50 пістолетів ПМ, боєприпаси, гранати, вибухівку та амуніцію.