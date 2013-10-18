Злочинне угруповання постачало у виправну колонію канабіс, опій та амфетамін

У Херсонській області затримано групу осіб, які постачали наркотики до місцевої виправної колонії.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю управління МВС у Херсонській області, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю облуправління МВС спільно з керівництвом Дар‘ївської виправної колонії №10 у Херсонській області 16 жовтня провели спецоперацію з припинення діяльності організованої групи, що займалася доставкою наркотичних засобів на територію цієї виправної установи.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили 6 осіб. Організатором каналу поставки наркотиків був засуджений, що відбуває покарання у зазначеній колонії. Він перебуває в місцях позбавлення волі вже 13 років за злочини, скоєні в 90-х роках. Прямо зі своєї камери він телефонував членам групи, які недавно звільнилися. Зловмисник замовляв їм особливо небезпечні наркотичні та психотропні речовини: екстракційний опій, амфетамін і канабіс.

Засуджені розраховувалися за наркотики через банківські рахунки. Телефонували рідним і просили передати гроші для оплати картярських боргів. Деякі здійснювали телефонні шахрайства.

Після отримання грошових коштів, учасники групи купували замовлені наркотики, упаковували скотчем у форму кулі й закидали на територію в'язниці.

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Також з'ясувалося, що щоденним перекиданням наркотиків через огорожу колонії займався в складі злочинної групи призер паралімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики з метання списа. А щоб спортсмен повністю залежав від угрупування, чоловіка схилили до щоденного вживання ін'єкційних наркотиків.

Кілька людей стежили за охоронцями колонії й чекали моменту, коли ті відвернуться. Потім давали сигнал спортсмену й той перекидав на потрібну відстань відразу по кілька «наркопосилок».

«Документувати злочинну діяльність групи було нелегко. Засуджений особисто координував дії своїх «підлеглих» у режимі конференц-зв'язку. А процес перекидання наркотиків на територію зони займав не більше 10 секунд», - повідомив начальник УМВС Херсонської області генерал-майор міліції Валерій Литвин.

Задокументовано 5 фактів збуту на територію колонії наркотичних засобів: більше 100 мілілітрів екстракційного опію і 300 грамів канабісу. Співробітники міліції також провели обшуки за місцем проживання фігурантів, де вилучили екстракційний опій, канабіс та інші речові докази їхньої злочинної діяльності.

Двоє учасників групи арештовані й знаходяться в слідчому ізоляторі. Трьом членам групи обрані інші запобіжні заходи.

Почато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.