Провокатори з підробленими українськими паспортами їдуть на Харківщину - активісти
Російські провокатори з підробленими українськими паспортами в даний момент направляються на Харківщину для дестабілізації ситуації.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, члени його організації, які стали очевидцями подій, а також джерела, близькі до самопроголошеної «Луганської народної республіки».
«Росіяни переодягають своїх спецназівців і направляють їх на Харківщину для дестабілізації ситуації, причому ці фахівці проходять українські блокпости зі «свіжими», щойно виданими українськими внутрішніми паспортами. Ці паспорти були вилучені з українських паспортних столів, які знаходяться на окупованій території», - сказав Снєгирьов. При цьому він додав, що «в найближчі два дні кількість таких провокаторів у регіоні значно збільшиться, але їх можна вирахувати за датами видачі паспортів».
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«Система блокпостів, на жаль, майже не працює, ніхто не відстежує пересування провокаторів. Російсько-терористичні війська заходять з тилу, щоб, завдавши удару на Харківщині, змусити українські війська відступити від Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб не потрапити в черговий котел», - пояснив Снєгірьов. На його думку, все це доводить, що, «незважаючи на всі домовленості президентів Петра Порошенка і Володимира Путіна, Росія перейшла до ескалації конфлікту на Сході України».