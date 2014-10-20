Рада ЄС не визнає псевдовиборів в «ДНР» і «ЛНР»

Про це йдеться у висновках Ради ЄС, які були ухвалені сьогодні в Люксембурзі по завершенні засідання на рівні міністрів закордонних справ.

„Рада очікує на проведення позачергових національних парламентських виборів 26 жовтня в повній відповідності до міжнародних стандартів та вітає розміщення спостерігачів від ОБСЄ/БДІПЛ”, - йдеться в документі.

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Рада ЄС наголошує, що українські чиновники та виборці повинні „безперешкодно підготуватися до виборів, а всім кандидатам має бути забезпечено безпеку та безпечні умови для проведення по всій країні вільної виборчої кампанії”. „Рада засуджує нещодавні випадки побиття і залякування деяких кандидатів і підкреслює необхідність створення належних умов агітації для всіх кандидатів”, - зазначається у висновках.

Крім того, Рада також очікує „на непохитні зобов’язання сторін у питанні проведення дострокових місцевих виборів у Донецькому та Луганському регіонах у повній відповідності з українським законодавством та міжнародними стандартами, як це передбачено Мінським протоколом і законом про тимчасове самоврядування”.

„Проведення „президентських” і „парламентських” виборів самопроголошеною владою суперечило б букві і духу Мінського протоколу і порушить прогрес у пошуку стійкого політичного рішення. ЄС їх не визнає”, - констатує Рада ЄС.