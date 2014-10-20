Порошенко доручив до кінця тижня підключити до тепла оселі всіх мешканців України

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з Віце-прем'єр-міністром - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом дав доручення до кінця поточного тижня розпочати опалення всіх без винятку осель у країні, повідомляє прес-служба глави держави.

"Не пізніше п'ятниці у кожній українській оселі має бути тепло, батареї мають бути теплими", - наголосив Глава держави. Президент підкреслив, що це завдання – "повна відповідальність місцевих органів влади".

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Глава держави звернувся до віце-прем'єра з проханням дати відповідні інструкції на місця. "Голови обласних державних адміністрації та відповідних районних підрозділів отримають сьогодні від мене відповідну вказівку, і я просив би забезпечити її виконання", - сказав Президент.

Володимир Гройсман запевнив, що це доручення буде виконано. "З нашого боку відповідно до Вашого доручення були зняті всі перешкоди", - сказав він.

Віце-прем'єр повідомив, що сьогодні направить спільного листа від Мінрегіону та Міністерства палива та енергетики про те, щоб на місцях розпочинали опалювальний сезон відповідно до температур повітря.

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"Ми проводимо зараз низку заходів, які дозволять в умовах обмеженого обсягу газу проходити опалювальний сезон без перешкод. Ваше завдання щодо опалення в оселях буде вчасно виконано. Ми чітко під відповідальність голів обласних адміністрації будемо контролювати цю ситуацію, щоб кожен орган місцевого самоврядування, кожне місто запустилися вчасно, оскільки технічна готовність є", - повідомив Володимир Гройсман.