У Харківській області почався опалювальний сезон
13:44, 20 жовтня 2014Суспільство
0 0
У Харківській області відсьогодні розпочався опалювальний сезон.
У Харкові увімкнуть опалення / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підписаному сьогодні розпорядженні голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути.
«Дозволити розпочати опалювальний сезон у навчальних, медичних, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення, а також у житлових будинках, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, з 20 жовтня 2014 року», - йдеться у розпорядженні.
Читайте такожЯценюк заявив, що Україна взимку не замерзне: "У нас вистачає ресурсів, аби включити батареї" (відео)Початок опалювального сезону мотивується зниженням середньодобової температури до +8 градусів і нижче.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter