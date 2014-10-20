У Харківській області почався опалювальний сезон

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підписаному сьогодні розпорядженні голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути.

«Дозволити розпочати опалювальний сезон у навчальних, медичних, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення, а також у житлових будинках, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами, з 20 жовтня 2014 року», - йдеться у розпорядженні.

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