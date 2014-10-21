Порошенко розповів дніпропетровським студентам, які кроки приведуть Україну до Європи

За словами Порошенка, шлях до демократичного майбутнього лежить через децентралізацію влади, антикорупційну політику, дерегуляцію економіки і, звичайно ж, повне оновлення парламенту і очищення сфери правопорядку, повідомляє dnepr.info.

"72% українців хочуть жити за європейськими стандартами. І я хочу. Пора припинити говорити гаслами - потрібно робити. Робити кроки разом. Спасибі Росії, що нас так згуртувала. Необхідно, щоб всі почувалися захищено, довіряли владі і говорили, чого вони хочуть. А я буду демократичним президентом", - сказав Порошенко студентам.

Президент обґрунтував розпуск парламенту небажанням більшої частини нардепів голосувати за прогресивні, але непопулярні закони. Глава держави підтримує люстрацію і вважає, що навіть такі органи, як Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів повинні пройти через перевірки.

Читайте такожПрезидент представив у Дніпропетровську "Стратегію реформ – 2020"

Окремим питанням виділили стан армії в Україні. Реформація сфери безпеки повинна здійснитися шляхом відродження держоборонзамовлень. На доказ серйозності своїх намірів відродити сферу виробництва зброї і техніки, Президент навіть одягнув брендовану краватку КБ" Південне".

За його словами, армія повинна відповідати світовим стандартам, а нижня білизна для солдатів не повинна проходити таку ж перевірку і випробування як зброя. Крім того, Президент додав, що всупереч нестачі голосів у парламенті, 10 тисяч бійців зареєстровані в списки виборців.

"Існує 35 критеріїв членства в ЄС і ми їх досягнемо до 2020 року, тоді Євросоюз підпише угоду про членство України. Ми вже багато чого зробили, щоб цього досягти. Тепер "маємо злетіти"", - сказав Президент.

Студенти висловили підтримку главі держави оплесками, а після завершення зустрічі заспівали гімн України.