В АП наголошують, що усі державні структури та інституції мають провести люстрацію

У Адміністрації президента України наголошують, що підписаний Главою Держави Закон "Про очищення влади" має беззастережно виконуватися усіма без виключення державними структурами та інституціями. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, власне в АП реформування структури почалося задовго до прийняття ВР цього закону. На сьогодні штат Адміністрації вже оновлено більш, аніж наполовину. Згідно Закону "Про очищення влади" під люстрацію в АП потрапить ще 7 співробітників.

Також згідно нормам нового закону під люстрацію потрапляють 10 голів та членів національних комісій, зокрема, Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набрав чинності Закон про "Очищення влади" (люстрацію) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів і грунтується на принципах верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гapaнтування права на захист.