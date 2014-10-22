Ніч в Донецьку пройшла під звуки вибухів і збройових залпів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що ніч з 21 на 22 жовтня в місті пройшла напружено, в Кіровському і Київському районах періодично лунали звуки залпів і вибухи.

За минулу добу внаслідок попадання снарядів постраждали приватний житловий будинок по вулиці Радянської Армії, а також адміністративна будівля приватного підприємства, розташована на вулиці Вахрушева.

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У міськраді констатували, що сьогодні, 22 жовтня, станом на 9.30 в Донецьку тихо, повідомлення про події в районах не надходять.

У штатному режимі працюють системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт.

Тим часом, в Донецькій області через бойові дії 35 населених пунктів залишаються без електропостачання. Частково знеструмленими залишаються Мар’їнка, Вуглегірськ, Ясинувата, Маріуполь і Горлівка.