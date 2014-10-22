Харків охоронятимуть новий батальйон територіальної оборони та 10 танків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Балуту.

«Ми зверталися до Міністерства оборони України та отримали позитивну відповідь на те, щоб сформувати на території Харківської області ще один підрозділ - 44-й батальйон територіальної оборони, де буде танкова рота. Цей батальйон буде виконувати на Харківщині ті ж завдання, які ставилися перед 22-м Харківським батальйоном територіальної оборони», - сказав Балута.

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Зокрема, за його словами, новий батальйон буде охороняти державні об'єкти, які повинні захищатися за планом територіальної оборони, або, при необхідності, вести бій на території Харківщини спільно з важкоозброєними підрозділами Міністерства оборони і МВС. Балута підкреслив, що в новому 44-му батальйоні територіальної оборони буде 10 танків і 20 бронемашин.

Довідка УНІАН. Батальйони територіальної оборони почали створювати у всіх областях України з кінця березня-початку квітня цього року за розпорядженням Генерального штабу. Чисельність підрозділів – кілька сотень людей. Їх набирають через військкомати з числа військовозобов'язаних, в першу чергу - добровольців, потім закликають відсутніх фахівців. Свою службу батальйони координують з місцевими облдержадміністраціями. Озброєння - звичайне для піхотної частини.

22-й Харківський батальйон територіальної оборони - окремий батальйон, створений в Харківській області за сприяння МВС у Харківській області та знаходиться в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України. Батальйон був сформований на початку травня і практично відразу ж направлений на блокпости в Луганську область.