На Харківщині сформують ще один батальйон територіальної оборони – ОДА



Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив заступник голови - керівник апарату ХОДА Василь Хома під час відвідування 92-ї окремої механізованої бригади в селищі Клугино-Башкирівка Чугуївського району Харківської області.

«Минулого тижня ми отримали лист з Міністерства оборони України, яким нам було дано дозвіл на формування ще одного окремого Харківського батальйону територіальної оборони», - сказав Хома.

Читайте такожНа півдні України створюється добровольчий батальйон морської піхоти "Чорне море"

За словами Хоми, в новий батальйон набиратимуть добровольців. Перед батальйоном ставитимуться такі завдання: зміцнення кордону, охорона особливо важливих об`єктів на території області, організація загороджувальних постів, опорних пунктів по периметру Харкова та області.

Хома також зауважив, що бійці 22-го батальйону територіальної оборони, які в травні були відправлені в зону АТО, найближчим часом повернуться в Харківську область.

За його словами, 22-й батальйон буде передислокований на територію 92-ї бригади в Чугуївському районі.

Читайте такожБатальйон "Шахтарськ" розформовують - бійці

«Бійці знаходитимуться тут, щоб провести бойове злагодження, переозброєння і необхідну підготовку. Можливо, буде проведена ротація. Після чого цей підрозділ буде готовий до виконання чергових завдань, які будуть сформовані Генштабом», - наголосив Хома.

Довідка УНІАН. Батальйони територіальної оборони почали створювати у всіх областях України з кінця березня - початку квітня по розпорядженню Генерального штабу. Чисельність підрозділів - кілька сотень людей. Їх набирають через військкомати з числа військовозобов`язаних, в першу чергу - добровольців, потім закликають відсутніх фахівців. Свою службу батальйони координують з місцевими облдержадміністраціями. Озброєння - звичайне для піхотної частини.

На початку травня цього року в Харківській області було сформовано 22-й окремий батальйон територіальної оборони. Практично відразу він був направлений на блокпости в Луганську область. Керівництво Харківської області направило кілька листів в Генеральний штаб з проханням повернути 22-й територіальний батальйон в Харківську область для охорони державного кордону, посилення охорони особливо важливих об`єктів і захисту від розвідувальних груп. Незабаром бійці батальйону повернутися додому на Харківщину.