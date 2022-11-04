Зрадник не встиг отримати гроші від окупантів.

Жителя України засудили до 8 років позбавлення волі за допомогу російським окупантам. Зрадник відправляв рашистам дані про позиції ВСУ в Лисичанську і Рубіжному, коли в містах велися активні битви.

Як повідомили в прес-центрі 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях: "Затриманим виявився 52-річний місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення вийшов на окупантів і "запропонував" їм свою допомогу у війні проти України".

Рашисти наказали зраднику збирати дані про позиції ЗСУ в районах Лисичанська, Новодружеська та Рубіжного. Всю інформацію агент РФ передавав закритими онлайн-каналами. Окупанти обіцяли винагородити чоловіка за зібрані відомості, проте кошти він не встиг отримати, тому що був затриманий українськими правоохоронцями.

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Суд визнав агента Росії винним у державній зраді. Вироком для зрадника стали 8 років позбавлення волі.

Арешти колаборантів і зрадників в Україні: остання інформація

В СБУ відзвітували про завершення розслідування стосовно колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області. "Кріт" ФСБ погодився допомагати окупантам в обмін на гарантії для себе і сім'ї і разі захоплення Харкова.

Служба безпеки України 2 листопада затримала колаборанта у Куп'янську. Місцевий 54-річний житель добровільно погодився очолити так званий "Кондрашівський територіальний відділ" окупаційної адміністрації Куп'янського району. Він допомагав визначати підприємства, які не бажали працювати з рашистами, для їх подальшої "перереєстрації" на користь РФ.

За даними МВС, співпрацювати з окупантами на тимчасово захоплених територіях погоджувалися переважно колишні міліціонери, які були правоохоронцями до 2014 року.

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