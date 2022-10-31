Супротивники продовжують обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громад.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще одну поранено.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громад. На Волноваському напрямку - інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих. На Донецькому напрямку одна людина загинула у Курахівській громаді, два будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів - наслідки встановлюємо. На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі одна людина загинула, одна поранена - обставини з'ясовуємо", - розповів він.

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Кириленко також наголосив, що на Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань встановлюється.

Також серед ночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство.

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Супротивники обстріляли Київ, Харків, Вінницьку, Черкаську, Запорізьку, Кіровоградську, Чернівецьку, Хмельницьку, Полтавську та Дніпропетровську області. Ворог поцілив у об’єкти критичної інфраструктури. Також є руйнування цивільних об’єктів.

Повітряні Сили України повідомили, що зранку ворожі літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 випустили по нашій державі понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, 44 з них було ліквідовано.

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