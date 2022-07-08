За матеріалами СБУ в Україні арештували корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Їхніми кінцевими бенефіціарами виявились російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
Орієнтовна сукупна вартість арештованих корпоративних прав компаній перевищує 2,1 мільярда гривень. Крім того, було накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.
Правоохоронцям також вдалось заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над майном. Наразі продовжується розслідування діяльності підприємств, і тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці конфіскували та передали для потреб ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, який наразі є підозрюваним у держзраді.
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