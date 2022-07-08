Арештовано майно 11 українських підприємств.

За матеріалами СБУ в Україні арештували корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Їхніми кінцевими бенефіціарами виявились російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих корпоративних прав компаній перевищує 2,1 мільярда гривень. Крім того, було накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

Правоохоронцям також вдалось заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над майном. Наразі продовжується розслідування діяльності підприємств, і тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Як повідомляв УНІАН, ​​правоохоронці конфіскували та передали для потреб ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, який наразі є підозрюваним у держзраді.

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