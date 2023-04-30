Він розповів, що з міста повернулась його знайома, яка їздила вивозити звідти батьків.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив свіжі знімки з тимчасово окупованого росіянами Маріуполя.

Він розповів, що з міста повернулась його знайома, яка їздила вивозити звідти батьків. "Багато розповідала про буденність та реалії... Виявляється, що жах на місті ще гірше за його опис", - прокоментував він.

Також Андрющенко оприлюднив коментар самої жінки з Маріуполя: "Була у Маріуполі нещодавно, привезла трохи фото з рідного міста. Це про те, що хтось каже, що місто оживає.... Всюди бруд, розруха та у місцевих на обличчях лише розгубленість та відчуженість. Всюди обличчя таджиків та приїжджих, високі ціни на продукти. З людьми розмовляла і можу сказати, що далеко не всі, хто там залишився, підтримують "руський мир".

Відео дня

"Здається, більше нічого додавати не треба", - підкреслив Андрющенко і додав, що до деокупації жінка в місто не повернеться.

Ситуація в Маріуполі

Місто з травня 2022 року знаходиться під тимчасовою російською окупацією. З того часу росіяни під виглядом реконструкції планомірно знищують місто. Вони вже зруйнували декілька історичних пам'яток, таких як Будинок з годинником, драмтеатр. 11 квітня Петро Андрющенко повідомив, що в місті знесли памʼятник художнику Архипу Куїнджі.

Окупанти знесли понад 350 багатоповерхівок, а побудували не більше 35 будинків різної поверховості.

Вас також можуть зацікавити новини: