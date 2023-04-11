Куїнджі став справжнім символом відношення росіян до культурної спадщини.

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі демонтували пам’ятник Архипу Куїнджі на Грецькій площі.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Мабуть, знов будуть розповідати про "реконструкцію", як з міським фонтаном", - припустив він.

Як зазначив Андрющенко, Куїнджі став справжнім символом відношення росіян до культурної спадщини. Вони намагаються стерти його ім'я в Маріуполі таким чином:

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зносять йому пам’ятник в рідному місті;

крадуть його картини з дому-музею;

вулицю на його ім’я переменовують на "Артема".

"Велика росіяська культура нищення та вбивства у всіх кольорах смерті", - прокоментував він.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти регулярно знищують у захопленому Маріуполі архітектурні і культурні пам'ятки. Так вони розбрали фонтан і вивезли в Донецьк, обібрали музеї, розламали залишки будівлі драмтеатру та знесли історичний будинок з годинником.

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