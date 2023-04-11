Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі демонтували пам’ятник Архипу Куїнджі на Грецькій площі.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Мабуть, знов будуть розповідати про "реконструкцію", як з міським фонтаном", - припустив він.
Як зазначив Андрющенко, Куїнджі став справжнім символом відношення росіян до культурної спадщини. Вони намагаються стерти його ім'я в Маріуполі таким чином:
- зносять йому пам’ятник в рідному місті;
- крадуть його картини з дому-музею;
- вулицю на його ім’я переменовують на "Артема".
"Велика росіяська культура нищення та вбивства у всіх кольорах смерті", - прокоментував він.
Ситуація в Маріуполі
Окупанти регулярно знищують у захопленому Маріуполі архітектурні і культурні пам'ятки. Так вони розбрали фонтан і вивезли в Донецьк, обібрали музеї, розламали залишки будівлі драмтеатру та знесли історичний будинок з годинником.