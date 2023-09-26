Після початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності взагалі впав до 1,2.

Народжуваність в Україні за перше півріччя цього року впала на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника за часи незалежності України.

Як повідомляє The Wall Street Journal, ще до повномасштабного вторгнення РФ рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у Європі, однак тепер він може стати найнижчим у світі. За одним з негативних прогнозів, населення України може скоротитися до 30 млн протягом наступних двох десятиліть порівняно з 43 млн до 24 лютого 2022 року. Такого висновку дійшов фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Зазначається, що рівень народжуваності в України почав падати (на 12%) ще після окупації Криму у 2014 році. Однак після початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності взагалі впав до 1,2. Це при тому, що для підтримки чисельності населення цей показник має становити 2,1 дитини на одну жінку.

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Через бойові дії мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну, а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд. Також ситуацію погіршило фізичне розділення партнерів та відкладання народження дітей.

Населення України

Як у квітні повідомляв УНІАН, продовження скорочення кількості населення, яке наразі спостерігається, призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації. Наразі в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей.

Науковці прогнозують, що у 2033 році в Україні проживатиме не більше 35 мільйонів громадян, включаючи тих, хто мешкає в кордонах 1991 року. І цей прогноз вважається оптимістичним.

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