За рік населення України скоротилося на 300 тисяч осіб.

В Україні стрімко скорочується населення через низьку народжуваність і коротку тривалість життя.

Про це заявила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі каналу "Україна 24".

За її словами, в Україні один з найнижчих рівнів народжуваності в Європі.

"Як правило, головна увага у нас приділяється народжуваності, але головна наша проблема ще з радянських часів – коротка тривалість життя, і немає стабільної динаміки зростання, на жаль. Багато людей помирає навіть у працездатному віці, особливо чоловіки, тому велика різниця між кількістю жінок і чоловіків", - зазначила Ткаченко.

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На думку експерта, стан суспільства в Україні - це пряме відображення демографії, в тому числі.

"Очевидно, нам потрібно навчитися краще ставитися один до одного, сам настрій потрібно міняти для того, щоб люди відчували себе спокійніше і впевненіше. Для кращої народжуваності потрібна впевненість у завтрашньому дні, як би це не банально звучало", - сказала вона.

Демографічна ситуація в Україні, за словами Ткаченко, схожа на ситуацію в Молдові, Білорусі, Росії, а також у країнах Балтії.

За даними Держстату, за рік населення України стало менше на 300 тисяч осіб і станом на 1 грудня 2020 року становило 41 мільйон 630 тисяч осіб.

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Автор: Юрій Годован