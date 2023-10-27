Учитель родом з Луганської області і викладає українську мову і літературу.

Український учитель вперше в історії потрапив до десятки кращих педагогів світу за версією престижної премії Global Teacher Prize. Це викладач української мови та літератури Артур Пройдаков родом з Луганської області.

Про це повідомляється на сторінці премії "Teacher prize Ukraine" в Instagram. Відомо, що у 2021 році він переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine.

"Дуже важко повірити в це і усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 педагогів. І я, український учитель, серед цієї десятки. Це надихає і мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських вчителів теж роблять все правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни.Цей досягнення не було б без наших захисників і захисниць.Тільки завдяки їм маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності", – прокоментував цей факт сам Пройдаков.

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Ім'я переможця премії оголосять 8 листопада на церемонії нагородження Global Teacher Prize. Вона пройде в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Кращий учитель планети отримає грошовий приз у розмірі 1 млн доларів.

Артур Пройдаков: що відомо про вчителя

Артур Пройдаков народився в Луганській області, місто Кадіївка. Через окупацію в листопаді 2014 року він покинув місто. Спочатку викладав у школі в Ромнах (Сумська область). Також Пройдаков працював у столичній школі MIDGARD. Вже з початком повномасштабної війни РФ проти України педагог організував в Івано-Франківській області курси української мови для переселенців.

Крім того, Пройдаков – автор уроків у Всеукраїнській школі онлайн. Він працює в школі Mriy Diy і є виконавчим директором Фонду освіти MriyDiy.

Крім цього, один з кращих вчителів світу є експертом безкоштовної освітньої онлайн-платформи iLearn від ДС "Освіторія". Вона допомагає школярам готується до складання ЗНО/НМТ для вступу до закладів вищої освіти.

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