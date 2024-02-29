Порушення у військових частинах становили понад 180 млн грн.

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

В прес-службі Міноборони зазначили, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

"Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

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За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Виплати у ЗСУ - останні новини

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби".

Законопроектом пропонується виплачувати бійцям гроші за захоплення російської техніки:

за танк - 200-370 тисяч гривень;

САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч;

БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч;

інші броне або вантажні автомобілі - 10-30 тисяч;

ЗРК - 200-370 тисяч;

радіолокаційні системи засобів ППО - 200-370 тисяч;

засіб контрбатарейної боротьби - 30-150 тисяч;

засіб РЕБ - 30-150 тисяч;

БПЛА розвідувального типу або ударного типу - 30-100 тисяч;

крилату та балістичну ракету - 100 тисяч;

військовий літак - 500 тисяч;

військовий гвинтокрил - 300 тисяч;

комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч ;

військовий корабель - 300-500 тисяч;

засоби РЕР - 30-100 тисяч.

Згідно документу, виплати зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й спецпризначенці. Винагороду розподілятимуть між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки.

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