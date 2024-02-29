Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.
В прес-службі Міноборони зазначили, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.
"Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.
Виплати у ЗСУ - останні новини
Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби".
Законопроектом пропонується виплачувати бійцям гроші за захоплення російської техніки:
- за танк - 200-370 тисяч гривень;
- САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч;
- БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч;
- інші броне або вантажні автомобілі - 10-30 тисяч;
- ЗРК - 200-370 тисяч;
- радіолокаційні системи засобів ППО - 200-370 тисяч;
- засіб контрбатарейної боротьби - 30-150 тисяч;
- засіб РЕБ - 30-150 тисяч;
- БПЛА розвідувального типу або ударного типу - 30-100 тисяч;
- крилату та балістичну ракету - 100 тисяч;
- військовий літак - 500 тисяч;
- військовий гвинтокрил - 300 тисяч;
- комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч ;
- військовий корабель - 300-500 тисяч;
- засоби РЕР - 30-100 тисяч.
Згідно документу, виплати зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й спецпризначенці. Винагороду розподілятимуть між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки.