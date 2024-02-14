Також передбачається надання захисникам України певних пільг.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби".

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook головні положення документу. Він назвав його "законом для тих, хто "на нулі та в посадках".

Виплати за знищення та захоплення техніки

Законопроєктом пропонується виплачувати бійцям гроші за захоплення російської техніки. За танк - 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч гривень, інші броне або вантажні автомобілі - 10-30 тисяч гривень, ЗРК - 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи засобів ППО - 200-370 тисяч гривень, засіб контрбатарейної боротьби - 30-150 тисяч гривень, засіб РЕБ - 30-150 тисяч гривень, БПЛА розвідувального типу - 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу - 30-100 тисяч гривень, крилату та балістичну ракету - 100 тисяч гривень, військовий літак - 500 тисяч гривень, військовий гвинтокрил - 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч гривень, військовий корабель - 300-500 тисяч гривень, засоби РЕР - 30-100 тисяч гривень.

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Зазначається, що виплати зможуть отримувати не лише військовослужбовці, а й спецпризначенці. Винагороду розподілятимуть між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні чи захопленні техніки.

Крім того, додаткову винагороду отримають командири цих бійців: безпосередній командир - 5%, командир рівня взводу, командир рівня роти, групи - 3%, командир рівня батальйону - 2%, командир рівня бригади (полку) - 1%.

Надбавки та винагороди

Передбачається, що військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять службу не менше 12 місяців, з яких щонайменше 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

А військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 24 місяців, з яких мінімум 12 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Також нардепи пропонують одноразово виплатити певні суми тим, хто після 24 лютого 2022 року уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану:﻿

солдатам - 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам - 160 тисяч гривень;

офіцерам - 200 тисяч гривень.

Тим, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але вирішив продовжити служити, пропонують щомісячно додатково доплачувати 10 тисяч гривень.

Пільги для військових

Прпонується надати право на кредит для відкриття бізнесу зі ставкою до 5% всім, хто служив не менше 36 місяців (із них щонайменше 12 бойових), чи не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону.

Право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років хочуть надати всім, хто служив не менше 36 місяців (з них щонайменше 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити службу через поранення.

Також у законопроекті йдеться про право на пільгове розмитнення автомобілів для тих, хто проходив військову службу після повномасштабного нападу РФ.

Бійці, які відслужили не менше 36 місяців, матимуть право на знижку 50% на митні та податкові платежі. Ті, хто відслужив не менше 24 місяців (з них - щонайменше 12 бойовиз), матимуть право на "нульове розмитнення". Таке право має бути запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів.

Демобілізація

Законопроєкт вносить додатковий перелік підстав для демобілізації у звʼязку із закінченням строку служби, якщо військовий не хоче продовжувати військову службу:

у разі безперервної служби під час дії воєнного стану впродовж 36 місяців;

протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Страхування

Пропонується за державні кошти встановити пожиттєве страхування життя та здоров'я в приватних установах для військових, що відслужили не менше 36 місяців (з них - щонайменше 12 бойових) та для звільнених із полону. Зазначається, що дія страхування поширюватиметься й на їхні сімʼї.

Також документ передбачає встановелння мінімальних розмірів пенсій по інвалідності людям, які отримали інвалідність унаслідок участі в ATO, ООС та збройної російської агресії проти України:

І група - 25 тисяч гривень;

ІІ група - 20 тисяч гривень;

ІІІ група - 15,6 тисячі гривень.

Підготовка призовників

Всі призовники, які раніше не проходили військової служби, матимуть пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки, який триватиме щонаймеше три місяці. В нього увійдуть:

тактико-стройові заняття (не менше 30% від загальної тривалості);

тактична медицина (не менше 10%);

вогнева підготовку (не менше 30%).

Закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання. За неякісну підготовку захисників буде додаткова відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів. Після курсу - обовʼязковий іспит і направлення у військову частину. У разі невдалого результату - додаткове навчання до одного місяця.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за новий законопроект про мобілізацію. У ньому пропонувалося знизити призовний вік до 25 років, запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного та покарання для ухилянтів.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спочатку заявив, що законопроект порушує норми Конституції, однак потім закликав проголосувати за нього. Він пояснив це тим, що . зауваження змодуть врегулювати до другого читання.

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