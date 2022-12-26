Єремягін з 2000 року виступав на чемпіонатах України з ралі на серійних автомобілях та чемпіонатах зі слалому.

У боях з російськими окупантами на Донеччині загинув український автогонщик Олександр Єремягін. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Боронячи східні рубежі нашої держави від російських загарбників, загинув воїн 80-ї десантно-штурмової бригади Олександр Єремягін", - йдеться у повідомленні.

Олександр Єремягін: що про нього відомо

У автоспорті Олександр з 2000 року, він виступав на чемпіонатах України з ралі на серійних автомобілях та чемпіонатах зі слалому, а також неодноразово був офіційною особою на етапах чемпіонатів України з гірських гонок та ралі.

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"З 2014 року спортсмен боронив нашу країну. Тоді він воював на Луганщині й повернувся додому через два роки. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Олександр знову пішов захищати нашу державу. Загинув він під Торецьким, виконуючи бойове завдання", - розповіли у міністерстві.

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