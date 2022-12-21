Де саме і коли загинув Афанасьєв Олешко не повідомив.

На фронті загинув активіст спротиву російській окупації Криму і колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Про смерть Афанасьєва повідомив його друг і блогер Мирослав Олешко.

"Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо", - написав він.

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Де саме і коли загинув Афанаськев Олешко не повідомив. Відомо, що він пішов захищати Україну відразу після повномасштабного вторгнення РФ.

У колишнього політв'язня залишилася дружина та 2-річна донька.

Хто такий Геннадій Афанасьєв

У травні 2014 року після анкесії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя.

Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Він був одним з обвинувачених у справі так званих "терористів групи Сенцова". Кремлівський режим засудив його до 7 років позбавлення волі. Однак через два роки його вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

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