Автомобілів-'фантомів' на дорогах побільшає: голова МВД розповів, де працюватимуть

На автодорогах побільшає автомобілів-"фантомів" і їздитимуть вони не тільки у Київській області.

Автомобілів-"фантомів", які фіксують порушення правил дорожнього руху стане більше і вони працюватимуть не тільки у Київській області.

Про це сказав під час Години запитань до уряду міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що збільшиться кількість патрулів на дорогах та камер автофіксації. За його словами, запрацювали ефективно і автомобілі- "фантоми", які за понад 2 місяці роботи зафіксували 112 тис. порушень швидкісного режиму.

"Працюємо над збільшенням кількості таких автомобілів... Плануємо "фантоми" перемістити в інші регіони: вони зараз працювали по Києву і Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста", – сказав керівник МВС.

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Також Вигівський закликав нардепів проголосувати за збільшення штрафів за порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості:

"Просимо не відкладати питання безпеки на дорогах. Два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави".

Штрафи за перевищення швидкості

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15348, що передбачав запровадження нових штрафів за перевищення швидкості.

У першому читанні законопроєкт підтримали 225 народних депутатів, для його ухвалення не вистачило одного голосу.

Законопроєкт передбачав внесення до КУпАП нової статті 122-6, яка мала регулювати відповідальність виключно за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Ініціатива передбачала таку градацію штрафів за перевищення швидкості:

• більш як на 20 км/год – штраф 680 грн;

• більш як на 40 км/год – 2040 грн;

• більш як на 60 км/год – 2720 грн;

• більш як на 80 км/год – 3400 грн;

За перевищення швидкості більш як на 60 км/год, якщо водій уже щонайменше п’ять разів протягом року допускав таке порушення, передбачався штраф 17 тис. грн.

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