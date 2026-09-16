Штрафи за перевищення швидкості в Україні не підвищать: Рада провалила голосування

Сьогодні за перевищення встановленої швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 340 грн.

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15348, що передбачав запровадження нових штрафів за перевищення швидкості. Голосування відбулося під час засідання парламенту в середу, 16 вересня.

У першому читанні законопроєкт підтримали 225 народних депутатів, для його ухвалення не вистачило одного голосу.

Законопроєкт передбачав внесення до КУпАП нової статті 122-6, яка мала регулювати відповідальність виключно за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

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Ініціатива передбачала таку градацію штрафів за перевищення швидкості:

більш як на 20 км/год – штраф 680 грн;

більш як на 40 км/год – 2040 грн;

більш як на 60 км/год – 2720 грн;

більш як на 80 км/год – 3400 грн;

За перевищення швидкості більш як на 60 км/год, якщо водій уже щонайменше п’ять разів протягом року допускав таке порушення, передбачався штраф 17 000 грн.

Наразі за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 340 грн, а більш як на 50 км/год – 1700 грн. У разі сплати штрафу за перевищення швидкості на 20 км/год протягом 10 днів його сума зменшується до 170 грн.

Парламент також не підтримав альтернативний законопроєкт №15348-1 – за нього проголосували лише 198 народних депутатів. Цей законопроєкт передбачав посилення відповідальності за низку повторних порушень правил дорожнього руху та керування транспортним засобом без водійських прав. Пропонувалося скасувати "поріг безкарності" у 20 км/год і запровадити відповідальність за перевищення швидкості вже на 10 км/год.

Крім того, законопроєкт передбачав додаткове покарання за ДТП, унаслідок яких загинули люди або було завдано тяжких тілесних ушкоджень. Йшлося про позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 8 років. Також пропонувалося посилити відповідальність за повторне вчинення таких правопорушень.

Чому хочуть підвищити штрафи

У серпні міністр внутрішніх справ Іван Вигівський на пленарному засіданні Верховної Ради України повідомив, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв і значно збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень.

Підвищити штрафи та посилити контроль хотіли для підвищення безпеки на дорогах, зменшення кількості ДТП, зниження рівня смертності та травматизації, а також для боротьби з систематичними порушниками.

Поштовхом до активного обговорення цього питання стали резонансні ДТП, зокрема аварія в Києві у червні цього року, коли автомобіль на великій швидкості виїхав у пішохідну зону, внаслідок чого загинули люди. За автомобілем Mercedes-Benz, який став учасником ДТП, раніше було зафіксовано десятки порушень правил дорожнього руху. Більшість із них стосувалася саме перевищення швидкості.

Пізніше, у серпні, автомобіль Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.

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