Скасовано обов'язкову реєстрацію в електронному сервісі після перетину КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

Кабінет Міністрів спростив порядок перетину контрольно-пропускних пунктів з Автономною Республікою Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні сьогодні, 29 грудня.

Читайте такожЖителів ОРДЛО не штрафуватимуть за в'їзд в Україну через Росію, але за певних умовЗміни передбачають скасування обмежень щодо реєстрації в електронному сервісі "Вдома" та звільняють від проходження самоізоляції чи обсервації для українців, які будуть в’їжджати з тимчасово окупованих територій.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу пояснила, що самоізоляція для жителів окупованих територій з додатком "Вдома" офіційно буде скасована з четверга, 30 грудня.

За її словами, якщо тест на коронавірус під час перетину КПВВ виявиться позитивним, то у людини буде вибір: або йти на обсервацію, яка триватиме 10 діб, або повернутися до місця, звідки особа прямувала.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що найчастіше цього року громадяни пропонували прикордонникам неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку "Вдома" чи без проходження самоізоляції.

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