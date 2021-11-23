Розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів, які перевозитимуть людей.

У 2022 році на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" будуть доступні регулярні перевезення.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки на Херсонщину, інформує прес-служба відомства.

Зокрема, вона оглянула режимну та сервісну зони КПВВ "Чонгар", який вже передано від АТ "Українська залізниця" на баланс міністерства.

"У нас ще є завдання облаштувати тут аптечний пункт, приміщення банку та автобусну станцію для комфорту наших громадян. Ця робота почнеться з січня 2022 року", - сказала Верещук.

За її словами, зараз ДП Мінреінтеграції вже розв'язує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", а також працює над налагодженням автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Верещук зазначила, що зараз розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, якими перевозитимуть людей.

"Нам треба запропонувати легальний шлях. Нелегальні перевізники з’являються тоді, коли легальний шлях не працює й ніхто це не контролює. Саме це ми обговорювали вчора на засіданні з правоохоронними органами Херсонської області та АР Крим. Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішено", - наголосила вона.

Верещук також запевнила, що українці, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованого Криму, матимуть змогу вакцинуватися безпосередньо на КПВВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на КПВВ "Каланчак" прикордонники затримали "ополченця Криму" з численними медалями від окупантів.

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Автор: Антоніна Доломанжи