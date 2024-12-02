Свій намір щодо повернення на службу військові будуть підтверджувати представникам правоохоронних органів.

Військовослужбовці, які вперше стали дезертирами або самовільно залишили місце служби, та повернуться до військових частин до 1 січня, звільняються від покарання та отримуватимуть грошове забезпечення. Про повернення втікачів військові частини зобов’язані інформувати правоохоронні органи.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Південного регіону, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, введенням воєнного стану та проведенням загальної мобілізації суттєво збільшилась кількість військових кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням місця служби та дезертирством.

"Законодавство передбачало лише реальне покарання у виді позбавлення волі на строк не менше 5 років військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство", - наголошують у прокуратурі.

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Однак, як відзначають у відомстві, 21 листопада прийнято Закон України № 4087-IX "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який передбачає можливість продовження військової служби без покарань.

У прокуратурі звертають увагу, що така можливість стосується лише тих військовослужбовців, які вперше втекли с місця служби або полю боя.

Таким українцям потрібно до 1 січня прибути до відповідних військових частин або місць служби та заявити про намір повернутися для подальшого проходження служби.

"Крім того, вказані військовослужбовці мають поінформувати про це відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління Державного бюро розслідувань, органи Національної поліції чи Територіального управління Військової служби правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили УНІАН у Спеціалізованій прокуратурі Південного регіону, про повернення таких військових вказані правоохоронні структури зобов’язано проінформувати керівництво відповідних підрозділів ЗСУ. Після цього представники вказаних відомств повинні прибути до певної частини.

"Під час бесіди з представниками правоохоронних органів військові, які вирішили повернутися, мають особисто підтвердити свій намір - виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності", - наголосив представник прокуратури.

Він додав, що закон почав діяти з 29 листопада та діє до 1 січня. Військовослужбовцям, які призупинили службу, але добровільно прибудуть в цей термін до частин, поновлять грошове забезпечення та інші соціальні гарантії.

"Наголошуємо, що військовослужбовці, які до 01.01.2025 повернуться до лав військових формувань, будуть звільнені від покарання за вчинення самовільного залишення місця служби та дезертирства", - заявили у прокуратурі.

За додатковою інформацією пропонують звертатися до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Закон про повернення на службу після дезертирства - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини або дезертирства. Це Закон про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстраційний №12095).

Раніше, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, дія контракту бійців, які добровільно повернулися до місця проходження служби, продовжується.

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