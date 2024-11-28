Також в документі йдеться про повернення після дезертирства.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини або дезертирства.

Йдеться про Закон про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстраційний №12095).

Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, цей закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 28 листопада.

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Повернення після СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував.

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, дія контракту бійців, які добровільно повернулися до місця проходження служби, продовжується. Також їм поновлять виплати та соціальні пільги.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко ("Слуга народу") повідомив, що ідея належить Генеральному штабу Збройних сил України. Він не став казати, скільки випадків самовільного залишення частини вже зареєстровано в країні.

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