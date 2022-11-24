На Джонсона чекають у Києві, щоб вручити відзнаку.

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Кличко висловив подяку Джонсону за підтримку. "Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!", - додав мер.

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Борис Джонсон та Україна

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи. Зокрема, британському прем'єру вручено цей орден за видатний особистий внесок у зміцнення українсько-британського промислового співробітництва та підтримання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Своєю чергою Джонсон подякував Зеленському за вручення йому цього ордена і за визнання зусиль Британії на підтримку України.

У жовтні Борис Джонсон став Почесним доктором львівського вишу.

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