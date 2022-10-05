Джонсон дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти ЛНУ ім. Івана Франка, а також висловив надію, що відвідає його найближчим часом.

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка присвоїла звання Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) екс-прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Про це повідомляє прес-служба навчального закладу.

"4 жовтня 2022 року Вчена рада Львівського університету присвоїла звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка" Прем’єр-міністрові Великої Британії (2019-2022) Борису Джонсону", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в університеті, Джонсон дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти ЛНУ ім. Івана Франка, а також висловив надію, що відвідає його найближчим часом.

Зауважимо, Джонсон закінчив Ітонський коледж та Коледж Балліол, один із найстаріших коледжів Оксфордського університету, де вивчав літературу. Свою кар’єру розпочинав як журналіст у The Times та The Daily Telegraph.

Раніше цього року Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси та Орден Свободи від президента Володимира Зеленського. Крім цього, 24 серпня у Києві на Алеї сміливості встановили дошку з його ім'ям.

Підтримка України Борисом Джонсоном

Борис Джонсон, колишній очільник уряду Великобританії, зарекомендував себе як один з найбільших прихильників України. Президент України Володимир Зеленський називав його "справжнім другом України".

Саме за його ініціативи Великобританія однією з перших запроваджувала санкції проти Росії, надавала і просувала надання іншими країнами військової допомоги Україні.

Під час повномасштабного вторгнення РФ до України Джонсон тричі відвідував Україну. Зокрема, під час візиту до Києва влітку він оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів. До цієї програми доєдналася низка країн, зокрема, Канада, Данія, Нова Зеландія. Колишній прем’єр також відвідував наших бійців на навчаннях у Північному Йоркширі.

Після залишення посади прем’єра Джонсон очолив у Консервативній партії групу "Друзі України".

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